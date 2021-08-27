На форуме «Армия-2021» показали буксировщик пловца на дальность до 20 км
Кубинка, Московская область, 27 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На международном форуме «Армия-2021» АО «Концерн «Морское подводное оружие — гидроприбор» показал индивидуальный буксировщик пловца «Коралл», который предназначен для транспортировки легководолаза к месту проведения работ.
По словам заместителя генерального конструктора концерна Михаила Кеттуева, буксировщик позволяет использовать различное навесное оборудование: телевизионную камеру, компас, фонарик и пр.
Торпеда может использоваться для транспортировки бойцов диверсионных подразделений, развивает скорость 3,5 км/ч, способна пройти до 20 км и способна погружаться на глубину до 60 м.
Как сообщало ИА REGNUM, в России создана парашютная система, предназначенная для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность, и в настоящее время идут ее испытания. Новая парашютная система может быть использована на высоте до восьми тыс. метров при скорости от 140 до 350 км/ч.
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