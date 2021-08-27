Кубинка, Московская область, 27 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На международном форуме «Армия-2021» АО «Концерн «Морское подводное оружие — гидроприбор» показал индивидуальный буксировщик пловца «Коралл», который предназначен для транспортировки легководолаза к месту проведения работ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Армия-2016»

По словам заместителя генерального конструктора концерна Михаила Кеттуева, буксировщик позволяет использовать различное навесное оборудование: телевизионную камеру, компас, фонарик и пр.

Торпеда может использоваться для транспортировки бойцов диверсионных подразделений, развивает скорость 3,5 км/ч, способна пройти до 20 км и способна погружаться на глубину до 60 м.

«Мы специально поставили индикатор для того, чтобы водолаз не прошел точку невозврата. Когда индикатор будет показывать разряд примерно на половину, это значит, пора возвращаться обратно», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в России создана парашютная система, предназначенная для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность, и в настоящее время идут ее испытания. Новая парашютная система может быть использована на высоте до восьми тыс. метров при скорости от 140 до 350 км/ч.

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