Токио, 27 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В плавании на дистанции 200 м вольным стилем Шабалина показала время 2 минуты 3,71 секунды.

Для Шабалиной это золото стало вторым на нынешних Параолимпийских играх. Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа она стала победительницей на дистанции 100 м баттерфляем.

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