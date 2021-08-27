Ужурский район, Красноярский край, 27 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Ужурском районе Красноярского края ветерану Великой Отечественной войны перечислили ежегодную денежную выплату лишь после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Установлено, что территориальный отдел управления социальной защиты населения по Ужурскому району и ЗАТО п. Солнечный отказал местной жительнице — ветерану в предоставлении ежегодной региональной денежной выплаты к празднованию Дня Победы. Отказ чиновники объяснили «отсутствием места жительства на территории региона».

Прокурорская проверка выявила, что у ветерана имеется регистрация по месту пребывания в Красноярском крае. Прокурор направил в суд заявление об установлении юридического факта её проживания в регионе. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объёме. Ветерану выплатили причитающиеся ей деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнка из Омска с редким заболеванием обеспечили необходимым лекарством после вмешательства прокуратуры.

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