Пермь, 27 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Пермском крае за неделю (с 20 августа) увеличилось число выявленных случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Информация об этом опубликована на сайте Управления Роспотребнадзора по региону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

John Tann Клещ

На 20 августа зафиксировано 34 заражения, на 27 августа — 36 фактов. На клещевой вирусный энцефалит в лабораториях исследовано 14 237клещей, инфекция выявлена в 281случае (2%).

С ростом клещевой активности отмечается рост числа обращений пермяков к медикам с жалобами на укусы клещами. На сегодняшний день (с начала клещевой активности в 2021 году) зафиксировано 17 463 пострадавших граждан, в том числе 3020 детей, а неделей ранее — 17 377 человек, среди которых 3008 детей.