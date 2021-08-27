Казань, 27 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили более 6 тыс. человек. Среди запланированного количества, вакцинацию от коронавируса прошли 52% населения, заявила 27 августа замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса в Татарии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

На сегодняшний день иммунизацию антиковидными препаратами прошли 983 398 человек, за сутки прирост составил 6005 жителей. Вторую дозу вакцины получили 826 412 человек.

«Всего на сегодня уже вакцинировано 33,7% взрослого населения — это от подлежащих взрослых, от запланированного количества вакцинировано 52%», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 27 августа лабораторно подтверждены 25 267 случаев инфицирования коронавирусом.

Читайте также: В Татарии зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом