Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Жители Бурятии смогут приступить к заготовке кедрового ореха с 1 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, лесники определили места сбора орехов, куда сборщики могут пройти в период действия особого противопожарного режима.

Кедр

Перечень всех мест будет опубликован на сайте ведомства с 30 августа. По словам специалистов, заготовка орехов ранее разрешённого срока может привести к повреждению так называемых семенных шишек.

«На одной ветке присутствуют шишки текущего года и завязи. Это шишечки, которые будут поспевать в течение года-двух. При раннем сборе повреждаются именно они. Сейчас орех ещё зеленый, и собирать его несозревший», — отметил главный лесничий Кяхтинского лесничества Александр Телешев.

При этом разрешено собирать лишь опавшие шишки, а также съём шишек с ветвей молодых деревьев специальными крючками и палками. Применение же различных средств, способных повредить стволы деревьев, в том числе околоты, срезание веток и так далее запрещено.