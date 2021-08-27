Челябинск, 27 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель осуждён за оборот более 8 кг. наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

Приговор вынес областной суд. Было установлено, что этот гражданин незаконно приобрёл, хранил и перевозил более 1 кг. одного вещества и изготовил более 8 кг. другого. А затем он пытался продать наркотики, но его поймали сотрудники ФСБ.

Суд назначил гражданину 11 лет колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в сумме 100 тыс. рублей. Отметим, что часть 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой его осудили, предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.