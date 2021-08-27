Брюссель, 27 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Группа частных инвесторов заключила с международной группой Puratos необычное соглашение о финансировании на €1 млрд на срок в двадцать лет. Об этом 25 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Шоколад

Уточняется, что, по данным бельгийской газеты L'Echo, во главе названной группы частных инвесторов стоит один из старейших торговых банков Англии — Berenberg Bank, который базируется в Лондоне.

При этом отмечается, что срок первого транша средств для программы устойчивого производства какао-бобов «какао-след» неизвестен, однако, как считают инвесторы, эти вложения окажут экологическое и социальное влияние на производство какао.

«Программа «какао-след» выходит далеко за рамки средних отраслевых стандартов устойчивого шоколада, создавая ценность по всей цепочке поставок, начиная с производителей какао и заканчивая покупателями», — заявил представитель компании Puratos.

Также указывается, что вместо традиционно используемого шоколадной промышленностью большого количества сушеных какао-бобов, программа «какао-след» будет использовать масло какао, также называемое маслом теоброма, — бледно-желтый пищевой растительный жир, полученный из какао-бобов, который имеет мягкий шоколадный вкус и аромат и используется при производстве шоколадных кондитерских изделий.

Отметим, Puratos — международная группа, которая предлагает полный спектр инновационных продуктов, сырья и опыта применения в хлебопекарном, кондитерском и шоколадном секторах, и работает в 71 стране, включая Россию.