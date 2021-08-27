Группа инвесторов вложила €1 млрд в шоколадное производство группы Puratos
Брюссель, 27 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Группа частных инвесторов заключила с международной группой Puratos необычное соглашение о финансировании на €1 млрд на срок в двадцать лет. Об этом 25 августа сообщило ИА «Красная Весна».
Уточняется, что, по данным бельгийской газеты L'Echo, во главе названной группы частных инвесторов стоит один из старейших торговых банков Англии — Berenberg Bank, который базируется в Лондоне.
При этом отмечается, что срок первого транша средств для программы устойчивого производства какао-бобов «какао-след» неизвестен, однако, как считают инвесторы, эти вложения окажут экологическое и социальное влияние на производство какао.
«Программа «какао-след» выходит далеко за рамки средних отраслевых стандартов устойчивого шоколада, создавая ценность по всей цепочке поставок, начиная с производителей какао и заканчивая покупателями», — заявил представитель компании Puratos.
Также указывается, что вместо традиционно используемого шоколадной промышленностью большого количества сушеных какао-бобов, программа «какао-след» будет использовать масло какао, также называемое маслом теоброма, — бледно-желтый пищевой растительный жир, полученный из какао-бобов, который имеет мягкий шоколадный вкус и аромат и используется при производстве шоколадных кондитерских изделий.
Отметим, Puratos — международная группа, которая предлагает полный спектр инновационных продуктов, сырья и опыта применения в хлебопекарном, кондитерском и шоколадном секторах, и работает в 71 стране, включая Россию.