Ижевск, 27 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 августа прививку от коронавируса сделали 330 458 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 287 550 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 657 жителей республики. 4185 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 17 911 человек, за день количество вакцинированных увеличилось на 1109 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в регионе провели 1 536 720 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5345 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5502 исследования.

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