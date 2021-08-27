Самара, 27 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Два человека, в том числе один ребенок, погибли в ДТП на трассе в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Сообщается, что утром 27 августа в Исаклинском районе на 14 км автодороги Урал — Исаклы — Шентала произошло столкновение автомобилей ГАЗель и Daewoo Nexia.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии погиб водитель легковушки и ребенок, который ехал в ней. Также получили травмы второй ребенок и женщина, которые также ехали в этом автомобиле. Их срочно доставили в медучреждение.

«Водителю и двум пассажирам ГАЗели оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области столкнулись два грузовика.