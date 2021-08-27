Джакарта, 27 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Губернатор провинции островов Риау Ансар Ахмад попросил сотрудников правоохранительных органов изучить вопрос о продаже индонезийских островов, а именно острова Тамбелан, который будет продан с аукциона примерно за 1,4 трлн индонезийских рупий ($97 млн), сообщает CNN Indonesia.

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Ансар Ахмад признался, что не знает, какая именно сторона отчаянно пыталась выставить на аукционе остров Тамбелан.

Продажа острова Тамбелан является незаконной.