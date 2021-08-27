Москва, 27 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Футболист Юрий Жирков покинул тренировочную базу в Новогорске из-за протокола по COVID-19. Об этом 27 августа журналистам сообщил пресс-атташе сборной России по футболу Самвел Авакян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Жирков

По его словам, Жиркова попросили покинуть базу в Новогорске, пока там проходит сбор футболистов сборной России.

«Правила доступа на базу одни для всех, и подобный запрет, прежде всего, связан с ковидным протоколом», — сказал Авакян.

Он добавил, что Жиркову предоставлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе. После завершения сбора национальной команды он сможет вернуться в Новогорск.

Напомним, 38-летний Жирков получил травму в матче сборных России и Бельгии на чемпионате Европы — 2020 и продолжает восстанавливаться.