Киев, 27 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его и других людей, которые сейчас всем рискуют ради политики, общество должно поддерживать.

Rada.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения вечером 26 августа.

Зеленский, имея в виду себя, пожаловался, что впервые в истории Украины в президенты пошел «не пузатый политик, заработавший миллион, а нормальный человек», и теперь «все его хотят сожрать».

«Все мы рискнули своими жизнями и карьерами, уйдя в политику… Я не жалуюсь никогда, но это были большие риски. Надо поддерживать таких людей», — призвал он.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же интервью Зеленский заявил, что считает своими главными достижениями на посту президента повышение узнаваемости страны за рубежом, развитие инфраструктуры и создание мощной армии.