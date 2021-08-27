Киев, 27 августа 2021, 11:55 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского — это «зелёные дилетанты», разрушившие реформу государственной службы. Об этом бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил 27 августа изданию «Украинская правда».

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

По словам Порошенко, за два года «зелёные» — команда Зеленского использует в своей символике зелёный цвет — полностью разрушили реформу государственной службы, которую их предшественники провели на средства западных партнёров. Ни один из конкурсов «зелёных» не был честным и прозрачным.

Он добавил, что после парламентских выборов в 2019 году пятая часть депутатов президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде фигурировала в громких скандалах.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко, руководивший Украиной в 2014—2019 годах, полагает, что при всех недостатках его команда выглядела «очень прилично» на фоне окружения Зеленского.

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