Киев, , 11:55 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского — это «зелёные дилетанты», разрушившие реформу государственной службы. Об этом бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил 27 августа изданию «Украинская правда».

Владимир Зеленский President.gov.ua

По словам Порошенко, за два года «зелёные» — команда Зеленского использует в своей символике зелёный цвет — полностью разрушили реформу государственной службы, которую их предшественники провели на средства западных партнёров. Ни один из конкурсов «зелёных» не был честным и прозрачным.

Он добавил, что после парламентских выборов в 2019 году пятая часть депутатов президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде фигурировала в громких скандалах.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко, руководивший Украиной в 2014—2019 годах, полагает, что при всех недостатках его команда выглядела «очень прилично» на фоне окружения Зеленского.

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