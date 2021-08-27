Сеул, 27 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Сеул и Вашингтон завершили совместные военные учения, Пхеньян не ответил на утренний звонок представителей Южной Кореи по «горячей линии». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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По их словам, представители северокорейской стороны не ответили на звонок ни по одному каналу связи.

В министерстве подчеркнули, что Сеул продолжит попытки связаться с Пхеньяном в соответствии с графиком — в 9:00 и 17:00 по местному времени.

Днём ранее ряд экспертов предположили, что Пхеньян возобновит связь с южнокорейской стороной после завершения совместных учений Сеула и Вашингтона, поскольку похожая ситуация наблюдалась в 2009 году.

В марте 2009 года Северная Корея не выходила на связь с Южной Кореей в период проведения совместных учений Сеула и Вашингтона «Key Resolve».