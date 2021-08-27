Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Бурятии промышленное производство в январе-июле 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, на этом фоне негативную динамику продемонстрировали две отрасли.

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Так, добыча полезных ископаемых снизилась на 16,8%, сфера по обеспечению электрической энергией, газом и паром — на 7,6%.

При этом отрасль водоснабжения, водоотведения и организации сбора отходов выросла на 47,9%. Обрабатывающие производства показали рост на 26,7%.

Наиболее быстрыми темпами росли такие виды экономической деятельности, как производство резиновых и пластмассовых изделий (в 2,6 раза), обработка вторичного сырья (+85,3%), производство прочих транспортных средств и оборудования (+52,5%) и так далее.