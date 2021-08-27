Омск, 27 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Идея главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири воспроизводит развитие кластерного подхода. Об этом журналистам заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, мы с ним накануне поездки в Омскую область встречались и проговаривали эти инициативы. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров — промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов», — сказала Абрамченко.

По её словам, в качестве подходящих территорий для реализации идеи о строительстве новых городов рассматриваются Ангаро-Енисейский макрорегион, в который включены Тува, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область, а также земли Южной Сибири: «Но для того, чтобы привлекать новые кадры, нам необходима комфортная среда. Это значит, не должно быть никаких экологических проблем, должно быть новое современное жилье и среда, в которой люди будут с удовольствием жить и работать».