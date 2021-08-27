Оренбург, 27 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области 28 августа ожидается гроза и существенное похолодание, сообщает гидрометцентр.

Дождь

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В восточной части региона прогнозируют грозу, кратковременный дождь и сильный северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Воздух прогреется ночью до +11°C, а днем — до +30°C. Грозу с дождем обещают и в ночь на 29 августа.

Согласно метеопрогнозу, 29 августа будет сухая, но ветреная погода. Сохранится северное направление ветра — с порывами до 16 метров в секунду. В ночь на 30 августа в ряде районов может похолодать до +2°C. Днём столбик термометра поднимется до +25°C.