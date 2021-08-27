Ярославль, 27 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. 27 августа в Ярославле состоялось прощание с первым секретарем Ярославского обкома КПРФ Александром Воробьёвым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прощание с Александром Воробьёвым

Проститься с лидером партии пришли сотни людей — коммунисты, представители других партий, депутаты, общественные деятели, простые ярославцы. Желающих было так много, что на входе в ритуальный зал образовалась очередь, прощающихся пускали партиями, чтобы не создавать большого скопления людей в одном месте.

Прощание с Александром Воробьёвым

Православный священник совершил чин отпевания. Александра Воробьёва похоронят на Леонтьевском кладбище, от первоначальной идеи кремации родственники отказались.

Прощание с Александром Воробьёвым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 72-летний депутат Ярославской областной думы скончался от осложнения после ковида.