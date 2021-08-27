Москва, 27 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В России сохранится общая тенденция снижения спроса на иностранную валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о почти 30-процентном падении в РФ чистого спроса граждан на иностранную валюту.

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«Система безналичных расчетов растет высокими темпами, что, безусловно, оказывает серьезное влияние на структуру использования денежных средств. Кроме того, в связи с ограничениями из-за пандемии количество граждан, выезжающих за пределы страны по тем или иным причинам, в значительной степени уменьшилось. Не последнюю (а в текущих условиях, возможно, даже ключевую) роль играет то, что все больше жителей РФ отказывается от сбережений в валюте в пользу рублевых активов, — сказал Твердохлеб. — Достаточно популярны не только депозитные вклады, благодаря которым банки увеличивают доходы, но и другие инструменты накоплений, в частности индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)».

По его словам, общая тенденция снижения спроса на иностранную валюту будет сохраняться, и на данный момент предпосылок для всплеска спроса не наблюдается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в России ожидается увеличение годовых показателей инфляции.