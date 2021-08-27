Ярославль, 27 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СКР по Ярославской области.

Следственный комитет

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как ранее сообщало ИА REGNUM происшествие произошло в момент, когда трехлетняя девочка с бабушкой выходила из автобуса 11-го городского маршрута.

«Установлено, что 26 августа текущего года, на Тутаевском шоссе города Ярославля водитель рейсового пассажирского автобуса совершил наезд на 3-летнего ребенка. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где вследствие полученных повреждений скончалась в отделении реанимации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям лиц ответственных, за безопасную эксплуатацию пассажирского транспорта», — пояснили в Следственном комитете.

Расследование будет вести следственный отдел по Дзержинскому району Ярославля. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.