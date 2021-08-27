В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП
Ярославль, 27 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СКР по Ярославской области.
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как ранее сообщало ИА REGNUM происшествие произошло в момент, когда трехлетняя девочка с бабушкой выходила из автобуса 11-го городского маршрута.
«Установлено, что 26 августа текущего года, на Тутаевском шоссе города Ярославля водитель рейсового пассажирского автобуса совершил наезд на 3-летнего ребенка. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где вследствие полученных повреждений скончалась в отделении реанимации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям лиц ответственных, за безопасную эксплуатацию пассажирского транспорта», — пояснили в Следственном комитете.
Расследование будет вести следственный отдел по Дзержинскому району Ярославля. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.