Уфа, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ обещает, что проект «Цифровая образовательная среда» поднимет уровень образования, но проблему низкого качества образования в России так не решить, заявил 27 августа заместитель председателя Пермского отделения Родительского Всероссийского Сопротивления Сергей Вилисов на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Mos.ru Цифровизация

В своём докладе «Дистанционное образование как инструмент архаизации общества» эксперт напомнил, что федеральный проект «Цифровая образовательная среда» берёт начало в 2018 году.

Через два года он получил своё развитие в проекте постановления правительства «О проведении в России в 2020—2022 годах эксперимента по внедрению модели цифровой образовательной среды», который, отмечает общественник, «взбудоражил общественность».

Он обратил внимание на то, что, хотя постановление и не было принято, «именно этот документ является концептуальным описанием того, как российские власти видят развития отечественного образования, и именного его следует рассматривать».

Сравнив цели ЦОС, обозначенные в «Целевых моделях» в 2019 и в 2020 годах, Сергей Вилисов делает вывод:

«Всего лишь за год цифровая образовательная среда превратилась из вспомогательного средства в способ обеспечения равных условий качественного образования всех российских детей. По логике авторов, если создать базу цифрового образовательного контента и подключить всех к высокоскоростному интернету, то качество образования в сельской школе российской глубинки сравняется с уровнем престижной гимназии крупного города. Вместо решения проблемы дефицита кадров, неравномерного распределения финансирования в отрасли предлагается всех подключить к ЦОС».

После проведения эксперимента чиновники отчитаются, что цели были достигнуты, уверен представитель РВС — «особенно учитывая тенденции к отмене итоговой государственной аттестации для выпускников школ». Обязательный ЕГЭ по математике после экспериментов с «дистанционкой» уже отменили.

Общественник подчёркивает, что, хотя проект не приняли, «он был разработан и всерьёз рассматривался». При этом «цифровая трансформация образования вполне успешно продвигается без него, нормативной базы достаточно». ЦОС рассматривается, как сказано в документе 2020 года, как «совокупность условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».

Сергей Вилисов «Как мы видим, речь идёт всё-таки про «дистанционку». Подключить всех к цифровому образовательному контенту — и будет благо. Конечно, никто не будет делать это сразу в полном объёме. Сначала будут давать изучать подобным образом часть материала, потом всё больше и больше. Мы же знаем как это делается».

Он добавил, что не призывает отказаться от применения современных технологий, ведь «ничего плохого нет в проверенном образовательном контенте как и в средствах электронной коммуникации».