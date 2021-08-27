Ижевск, 27 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 16 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 16 летальных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались две 68-летних женщины, а также женщины в возрасте 71, 72, 76, 81, 83, 86 и 88 лет, мужчины в возрасте 65 и 74 лет, двое 66-летних мужчин и трое в возрасте 68 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1526 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в регионе выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 225 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 663 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6843 жителя.

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