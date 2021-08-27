Иерусалим, 27 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Израильская компания SolidRun выпустила миниатюрную систему систему-на-модуле LX2162A для базовых станций 5G, маршрутизаторов и контроллеров сетевой безопасности. Об этом 26 августа сообщило ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что, по данным портала CNX-Software, миниатюрный модуль имеет размеры 58×48 мм и предназначается для периферийных вычислений. При этом он оснащен процессором Layerscape LX2162A с 16 ядрами и тактовой частотой до 2,0 ГГц и может быть заменен на 12-ядерный LX2122A или 8-ядерный LX2182A.

Кроме того, указывается, что модуль также имеет 32 Гб или 64 Гб оперативной памяти типа DDR4, флеш-накопитель объемом 8 Гб и к нему можно подключить флеш-карту SD/MMC, SATA-накопитель, а также твердотельный накопитель NVMe.

Помимо того, среди интерфейсов у модуля имеются Ethernet-порты, порты USB 3.0, I2C и UART. На миникомпьютер можно поставить операционную систему, основанную на Linux.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на странице вьетнамского пользователя Facebook были опубликованы фотографии видеокарты AMD, возможно, предназначенной для майнинга криптовалют.