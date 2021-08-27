Саратов, 27 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 27 августа 2246 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки девять мужчин и 12 женщин. Самой молодой жертве заболевания было 26 лет, самой возрастной — 84 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 27 августа подтверждено 79 856 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 74 030 человек.

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