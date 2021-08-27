Нижний Новгород, , 11:40 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Нижегородскую область, где проинспектировал специальные учения в преддверии манёвров «Запад-2021». Об этом 27 августа сообщили в Минобороны РФ.

Учения Mil.ru

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В ходе инспекционной поездки командование Западного военного округа и должностные лица органов военного управления доложили Герасимову о выполнении мероприятий оперативной и боевой подготовки, о результатах специальных учений по организации материально-технического обеспечения, военно-политической работы, специальных учений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Генерал армии также проверил практические действия войск в ходе оборудования переправы на реке Клязьме и развертывания участка тылового обеспечения. В ходе рабочей поездки он наблюдал за практическими действиями подразделений при подготовке к выполнению задач в условиях РХБ заражения.

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Напомним, комплекс специальных учений, который проводился с 19 июля по 27 августа, является контрольным этапом проверки готовности органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения вооружённых сил к совместным стратегическим учениям «Запад-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, совместные стратегические учения «Запад-2021» будут проходить с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Так, в манёврах будут задействованы около 400 белорусских военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники.

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