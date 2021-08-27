Ижевск, 27 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 27 августа выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 225 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 45 663 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 49 детей в возрасте до 14 лет и 24 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 159 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 37 294 человек. Скончались 1526 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 16 летальных случаев, накануне скончались также 16 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6843 жителя. Из числа получающих лечение 5917 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1196 человек — в состоянии средней степени тяжести, 290 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 26 августа в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 329 801 человек. Второй компонент препарата получили 283 365 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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