Элиста, 27 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 27 августа.

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С начала пандемии в республике от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 525 человек.

ИА REGNUM напоминает, что суточный прирост заражений коронавирусом в Калмыкии остаётся высоким. Эпидемиологическая обстановка оценивается как напряжённая.