Тверь, 27 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмёт на себя бюджет Тверской области. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил 26 августа в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В рамках подготовки к 1 сентября мы приняли решение о выплате уже «чистыми» на руки 10 тысяч рублей нашим учителям и по 5 тысяч рублей сотрудникам, которые тоже работают в школах», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба регионального правительства.

Глава региона также в прямом эфире поблагодарил все коллективы образовательных организаций за их труд в условиях пандемии коронавируса. Игорь Руденя подчеркнул волю и характер, проявленные тверскими педагогами, их ответственную гражданскую позицию: учителя проводили уроки, готовили детей к экзаменам, реализовывали программы дополнительного образования. Губернатор также отметил ответственность сотрудников сферы образования при вакцинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной региональной выплате педагогам Игорь Руденя сообщил 25 августа на Августовской педагогической конференции. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года будут предоставлены педагогам школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей — другим сотрудникам этих образовательных организаций. Всего в Тверской области единовременную региональную выплату получат почти 38 тысяч работников образования.