Москва, , 11:38 — REGNUM Полный отказ от МРОТ чреват непредсказуемыми последствиями, уверен глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Да, можно согласиться с тем, что оба параметра недопустимо занижены, но при этом МРОТ остаётся ключевой величиной, регулирующей социально-трудовые отношения, и полный отказ от неё чреват непредсказуемыми последствиями — прежде всего, социальной и юридической чехардой», — рассуждает Нилов в Телеграм-канале.

Однако парламентарию совершенно непонятно, какова практическая цель предложения отказаться от МРОТ.

«Ладно бы, если придётся просто переписать огромное количество действующих законов и изменить соответствующие нормативные правовые акты. Но в итоге все это не приведёт к повышению реальных доходов граждан», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев предложил отказаться от МРОТ.