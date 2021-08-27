Москва, 27 августа 2021, 13:00 — REGNUM Генеральную прокуратуру России просят признать немецкий Фонд имени Генриха Бёлля нежелательной организацией. Соответствующее обращение направил генеральный директор РИА «ФАН» Евгений Зубарев, скан документа есть в распоряжении ИА REGNUM.
На иностранный фонд, созданный в 1996 году в Германии, вновь обратили внимание после скандала в Екатеринбурге. Там на деньги организации планировали организовать тренинг для журналистов, а площадкой для мероприятия должен был стать филиал бюджетного Музея истории Екатеринбурга — «Дом Маклецкого». Как только об этом узнали журналисты, местные власти отложили тренинг.
По информации ИА REGNUM, организаторы тренинга (НКО «Пространство Политика», финансируемая Фондом Бёлля) не отказались от идеи провести мероприятие в Екатеринбурге.
В обращении в Генпрокуратуру описаны примеры, когда Фонд Бёлля вёл деструктивную деятельность на территории России. Журналисты обратили внимание на следующий факт: миллиардер Джордж Сорос финансировал проекты немецкой организации через свой фонд «Открытое общество» (признан нежелательным на территории РФ). В «ФАН» считают, что Сорос «продолжает продвигать свои интересы путем финансирования ряда Фондов, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ».
В 2004 году организация стала партнёром конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век», где российским школьникам предлагалось описать, как общество противостоит «государственному диктату», и переосмыслить значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В тексте документа подчёркивается, что Фонд Бёлля активно продвигает тему ЛГБТ и противодействует строительству газопровода «Северный поток — 2» (организация тесно связана с партией «Зелёные» в ФРГ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков попросил прокуратуру изучить скандал с Фондом Бёлля в Екатеринбурге.
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