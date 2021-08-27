Москва, 27 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Генеральную прокуратуру России просят признать немецкий Фонд имени Генриха Бёлля нежелательной организацией. Соответствующее обращение направил генеральный директор РИА «ФАН» Евгений Зубарев, скан документа есть в распоряжении ИА REGNUM.

Ru.boell.org Фонд Генриха Бёлля

На иностранный фонд, созданный в 1996 году в Германии, вновь обратили внимание после скандала в Екатеринбурге. Там на деньги организации планировали организовать тренинг для журналистов, а площадкой для мероприятия должен был стать филиал бюджетного Музея истории Екатеринбурга — «Дом Маклецкого». Как только об этом узнали журналисты, местные власти отложили тренинг.

В обращении в Генпрокуратуру описаны примеры, когда Фонд Бёлля вёл деструктивную деятельность на территории России. Журналисты обратили внимание на следующий факт: миллиардер Джордж Сорос финансировал проекты немецкой организации через свой фонд «Открытое общество» (признан нежелательным на территории РФ). В «ФАН» считают, что Сорос «продолжает продвигать свои интересы путем финансирования ряда Фондов, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ».

World Economic Forum Джордж Сорос

Евгений Зубарев «Получение финансовой помощи от фонда «Открытое общество» (признан нежелательным на территории РФ) также позволяет утверждать, что Фонд Генриха Белля проводит деятельность, которая противоречит интересам Российской Федерации»

В 2004 году организация стала партнёром конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век», где российским школьникам предлагалось описать, как общество противостоит «государственному диктату», и переосмыслить значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В тексте документа подчёркивается, что Фонд Бёлля активно продвигает тему ЛГБТ и противодействует строительству газопровода «Северный поток — 2» (организация тесно связана с партией «Зелёные» в ФРГ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков попросил прокуратуру изучить скандал с Фондом Бёлля в Екатеринбурге.