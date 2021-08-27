Телави, Грузия, 27 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В ряде сёл в Восточной Грузии были уничтожены градом почти все виноградники. Об этом 27 августа сообщает телеканал «Рустави 2».

Виноградник

По данным журналистов, град нанёс ущерб хозяйствам в Кахетии. Больше всего пострадали виноградники в сёлах Телавского Кварельского и Гурджаанского муниципалитетов. В некоторых сёлах было уничтожено до 90% насаждений.

Сообщается, что град сопровождался сильным ветром. Он повалил деревья, которые повредили кровли жилых домов.

Данные об ущербе собираются. Фермеры рассказали журналистам, что виноград они не успели собрать. Урожай не был застрахован.