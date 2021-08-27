Пенза, 27 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 235 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне заболели 234 человека. Соответствующие данные 27 августа опубликовал общероссийский оперативный штаб.

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В регионе с начала пандемии подтверждено 62 593 заражения. Выздоровели за все время 50 464 ковид-пациента, за сутки — 327 человек. Скончался от COVID-19 всего 2091 житель, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 824 540. При этом за сутки выздоровел 19 661 пациент, а за весь период эпидемии — 6 092 818 человек.

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