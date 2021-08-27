Кабанский район, Бурятия, 27 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Бурятии 32-летнему жителю села Каменск предъявлено обвинение в жестоком убийстве трёх человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 21 августа в горевшей квартире были найдены тела двух женщин 61 и 68 лет и 42-летнего мужчины.

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На телах женщин были выявлены признаки насильственной смерти. Мужчина скончался от отравления продуктами горения. Как отмечается, по горячим следам найти убийцу не удалось. Поэтому к расследованию привлекли опытных следователей-криминалистов и оперативников.

«На основании собранных по крупицам улик удалось изобличить ранее судимого 32-летнего местного жителя, который, по версии следствия, учинил жуткую расправу из-за того, что хозяйка квартиры отказалась дать ему спиртное. С остальными потерпевшими он расправился, избавляясь от очевидцев преступления», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что в тот день утром он пришёл к знакомой пенсионерке просить опохмелиться. Та отказала, в результате чего произошла ссора, завершившаяся убийством.

Расправившись при помощи ножа и молотка с хозяйкой и соседкой, которая в этот момент заглянула в квартиру, обвиняемый отволок их тела в зал, где увидел спавшего на диване мужчину. При помощи бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, он устроил пожар, после чего сбежал.

К настоящему времени мужчина признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.