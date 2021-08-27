Оксана Переможенко, 27 августа 2021, 13:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает своими главными достижениями повышение узнаваемости страны за рубежом, развитие инфраструктуры и создание мощной армии. Рассуждая об узнаваемости Украины за границей, Зеленский отметил, что речь идёт о субъектности государства.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы точно субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением», — сказал он.

Относительно развития инфраструктуры, по мнению Зеленского, «Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди». Рассуждая об украинской армии, президент Украины отметил, что сегодня она «является одной из самых мощных в Европе».

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Достижения Владимира Зеленского оценили на YouTube-канале «Наш». Многие напомнили о невыполненных предвыборных обещаниях Зеленского, добавив, что при президентстве Зеленского людям стало жить еще хуже. Были и те, кто отметил, что Зеленский предал их как избирателей, он их обманул.

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
President.gov.ua

«Армия вообще жесть! Старые модернизированные советские танки, пограничные катера, корвет, советские Су-27, подводная лодка одна, дизельная, под воду не ныряет», — отреагировал Михаил Ш.

«Достижения довольно спорные, на мой взгляд», — добавил Влад М.

«Меня как избирателя и человека он предал. Иуда. А я сдуру ему поверила, думала, что пусть не профессионал, но, казалось, что человек честный. Трепло», — написала Юлия К.

«Ничего хорошего для страны он не сделал, для себя любимого очень много, только народу Украины от этого жить легче не стало…» — отметил Алекс Д.

«Три достижения: 1) дорожают коммунальные услуги; 2) дорожают продукты; 3) крах мелкого бизнеса. Слава президенту», — с сарказмом пишет AngryMax cnc.

«Отток населения, продажа земли, увеличение госдолга!» — добавил Amigo Pedros.

«Каждый раз, когда выборы президента или в парламент, они превращаются в оборотней, все становятся к народу слепыми, глухими и коррупционерами. Истина такова: власть меняет человека…» — добавила Віра Г.

«Он просто не может представить уровень ненависти к нему тех, которые помогли ему стать президентом», — написал Игорь Г.

«Его реально кумарит, если он считает, что сделал для Украины что-то полезное. Пока одни жирные минусы: нищета выросла, тарифы выросли, цены заоблачные, бардак везде и во всем. Такого даже при алкоголике (вероятно, речь о Петре Порошенко. — О. П.) не было. О каких достижениях этот шут говорит?» — не понимает Лена П.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский
President.gov.ua

«Порошенко даже не знал, что можно так страну раздевать. Как проклятие, каждый следующий президент хуже предыдущего во всех отношениях», — отметил Александр.

«Как же предвыборные обещания: остановлю войну, конец эпохи бедности, весна придет, будем сажать??? Одно достижение, что делают дороги, но с другой стороны, они уже были такие, еще год — и междугороднее сообщение автотранспорта остановилось бы, если бы не стали делать их?» — спросил SV Профи.

«Ох, он и дурак! Да с него смеются и на западе, и на востоке. С недогосударства смеются украинского, оно уже у всех вызывает рвотный рефлекс. Как у партнеров, так и у «агрессора», — подытожил Михаил Ш.

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