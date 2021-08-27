Махачкала, 27 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Дагестане найдено тело четвертого унесенного селевым потоком. Это 20-летний Муртузали О., который вместе с матерью находился в автомобиле во время схода селя в селе Хаджалмахи Левашинского района. Спасатели обнаружили его тело утром 27 августа неподалеку от моста в селе Майданское Унцукульского района, пишет «Черновик».

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Напомним, днем ранее было обнаружено тело его матери — 52-летней Захрулы О. Спасатели нашли женщину также вблизи села Майданское.

Всего в результате схода селя 23 августа пострадали пять человек — двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и трое местных жителей. Мать с сыном в момент разгула стихии находились в автомашине ВАЗ-2107. Еще один пострадавший — 52-летний житель села Куппа — находился в грузовой «Газели». Их тела были найдены спасателями накануне, 26 августа.

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