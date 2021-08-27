Оренбург, 27 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Оренбурге при обследовании трубопроводов теплосетей впервые использованы мобильные роботы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала ПАО «Т Плюс».

Пресс-служба Оренбургского филила ПАО «Т Плюс» Робот-диагност

Новую внутритрубную диагностику применили в районе проспектов Дзержинского и Гагарина областного центра. Роботы прошли внутри труб в общей сложности свыше 500 метров.

«Через закреплённые на самоходном роботе видеокамеры, внутреннюю поверхность трубопроводов сканируют магнитно-резонансным методом. Благодаря этому можно определить толщину стенки, выявить малейшие дефекты и тем самым определить наиболее ненадежные участки трубопроводов. Все поступающие данные обрабатываются компьютером с помощью специального программного обеспечения и сводятся в единый отчет, на основе которого теплоэнергетики принимают решение о необходимости ремонта», — отметили энергетики.

При обследовании трубопроводов диаметром от 500 до 1400 мм использовали две модификации робота-диагноста. Самый крупный образец робота весит 87 кг.

По итогам проверки роботами теплосетей в городе из-за выявленных критических дефектов заменили 70 метров труб.