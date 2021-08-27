Элиста, 27 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 103 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 27 августа. Днём ранее в республике выявили 101 носителя инфекции.

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Число пациентов с COVID-19, которые находятся на лечении в стационарах, составляет 870 человек. В тяжёлом состоянии остаются 32 жителя Калмыкии. Режим самоизоляции соблюдают 4 285 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 27 796 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 24 424 пациента.