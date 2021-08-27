Вашингтон, 27 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Тюрьма в Нью-Йорке, где содержался и покончил с собой финансист Джеффри Эпштейн, будет закрыта в связи с несоответствующими условиями содержания заключенных. Об этом сообщает The New York Times.

(сс) TayebMEZAHDIA Американская тюрьма

Отмечается, что условия содержания в тюрьме Metropolitan Correctional Center критиковали сами заключенные, адвокаты и судьи.

Все объекты федеральной пенитенциарной системы должны быть не только надежными и безопасными, но и предоставлять заключенным ресурсы и программы, заявили в Минюсте.

Ведомство приняло решение закрыть тюрьму «по меньшей мере временно», пока существующие проблемы не будут устранены, уточнили в министерстве.

Как сообщалоИА REGNUM, финансиста Джеффри Эпштейна задержали правоохранительные органы штата Нью-Йорк в июле 2019 года по обвинению в организации визитов в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Уголовное преследование в отношении Эпштейна было закрыто после его, по данным следствия, самоубийства в тюремной камере в августе того же года.

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