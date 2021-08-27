Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. На Камчатке активнее всего прививаются сотрудники предприятий общественного питания — в них число вакцинированных от COVID-19 почти достигло 70%, об этом 27 августа рассказала заместитель председателя правительства края Юлия Морозова.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Такие показатели вполне объяснимы. Сегодня общепит у нас находится под ограничением, предприятия работают до 23 часов. Владельцы и сотрудники кафе и ресторанов понимают, что главный путь к снятию этих ограничений — вакцинация и, как следствие, формирование коллективного иммунитета. Поэтому именно общепит вакцинируется массово», — пояснила Морозова.

Также на Камчатке активно прививаются от COVID-19 сотрудники торговой сферы. В сетях и торговых центрах уровень вакцинации превысил 60%.

Всего в крае вакцинировали первым компонентом 76 737 человек. 64 106 жителей Камчатки завершили иммунизацию, получив оба компонента препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, по данным портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один пациент. За всё время пандемии в крае зафиксировали 248 смертей носителей коронавируса.