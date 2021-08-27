Псков, 27 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Псковское агентство информации.

Суд

Решение было принято по инициативе прокуратуры Псковской области, предложившей официально установить факт, имеющий юридическое значение. А именно — признать вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов на территории Псковской и Великолукской ( с 02.10.1957 — Псковской) областей лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и военнопленных бойцов Красной армии, — военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала.

Прокурор Псковской области Иван Грибов напомнил, что на протяжении всего времени после окончания Второй мировой войны не прекращаются попытки отрицания фактов нацистских преступлений. Суд поддержал предложение прокуратуры. Как отмечает ПАИ, решение суда может быть обжаловано через Псковский областной суд в течение одного месяца.

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Напомним, органы Следственного комитета РФ ведут расследование уголовного дела о геноциде, возбужденного по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в районе населенного пункта Моглино вблизи Пскова. Здесь в годы войны находился концлагерь, где содержались и уничтожались военнопленные и мирные жители.