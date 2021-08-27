Киев, , 11:29 — REGNUM Украинский политолог Алексей Калиниченко не понимает, что Украина отмечает 24 августа. Своими ощущениями этого праздника он и другие эксперты поделились на сайте ukraina.ru.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так что же отмечают 24 августа на украинских территориях? Независимость государства определяется не очередным рекордно огроменным размером государственного флага, не количеством исполнителей гимна в вышиванках…

Настоящая независимость державы определяется количеством самолетов, кораблей, локомотивов и автомобилей собственного производства, размером международного транзита через территорию страны, школами и вузами, воспитывающими и обучающими граждан державы своей, заводами и фабриками, на которых трудятся эти граждане, которые за рубеж выезжают исключительно на прогулки и отдых… на заработанные честным трудом, а не «намученные» или в конвертах полученные…

Вопрос — так что празднуют украинцы 24 августа? На мой скромный взгляд, на Украине в этот день с помпой отмечают обмен того, что перечислено выше, на то, что имеем сейчас:

государство — без суверенитета;

территории — получены либо подарены Российской империей и Союзом ССР;

гимн — польский; флаг — австрийский;

история — американцами выдуманная; власть — неприкрытые коллаборационисты Запада.

Из собственного только гидность с русофобией да зависть и ненависть», — отметил Алексей Калиниченко.

Журналист Дмитрий Василец убежден, что страна, наоборот, утратила свой суверенитет:

«Результаты 30 лет нашей «независимости», прямо говорят о нашей исключительной зависимости и приватизации нашего суверенитета. Празднование «30 лет независимости», является ничем иным, как «убаюкиванием в наркотическом угаре» украинского народа, с целью продолжения ограбления нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Украина отмечает День независимости от здравого смысла, отмечал «ВКонтакте» Владимир Рогов.

Читайте также: Украина — от слова «украсть»: как страна стала паразитом