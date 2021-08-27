Гимн — польский, флаг — австрийский: так что празднуют украинцы 24 августа?
Киев, 27 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Украинский политолог Алексей Калиниченко не понимает, что Украина отмечает 24 августа. Своими ощущениями этого праздника он и другие эксперты поделились на сайте ukraina.ru.
«Так что же отмечают 24 августа на украинских территориях? Независимость государства определяется не очередным рекордно огроменным размером государственного флага, не количеством исполнителей гимна в вышиванках…
Настоящая независимость державы определяется количеством самолетов, кораблей, локомотивов и автомобилей собственного производства, размером международного транзита через территорию страны, школами и вузами, воспитывающими и обучающими граждан державы своей, заводами и фабриками, на которых трудятся эти граждане, которые за рубеж выезжают исключительно на прогулки и отдых… на заработанные честным трудом, а не «намученные» или в конвертах полученные…
Вопрос — так что празднуют украинцы 24 августа? На мой скромный взгляд, на Украине в этот день с помпой отмечают обмен того, что перечислено выше, на то, что имеем сейчас:
- государство — без суверенитета;
- территории — получены либо подарены Российской империей и Союзом ССР;
- гимн — польский; флаг — австрийский;
- история — американцами выдуманная; власть — неприкрытые коллаборационисты Запада.
Из собственного только гидность с русофобией да зависть и ненависть», — отметил Алексей Калиниченко.
Журналист Дмитрий Василец убежден, что страна, наоборот, утратила свой суверенитет:
«Результаты 30 лет нашей «независимости» прямо говорят о нашей исключительной зависимости и приватизации нашего суверенитета. Празднование «30 лет независимости» является не чем иным, как «убаюкиванием в наркотическом угаре» украинского народа с целью продолжения ограбления нашей страны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Украина отмечает День независимости от здравого смысла, отмечал «ВКонтакте» Владимир Рогов.
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