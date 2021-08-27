Киев, 27 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Украинский политолог Алексей Калиниченко не понимает, что Украина отмечает 24 августа. Своими ощущениями этого праздника он и другие эксперты поделились на сайте ukraina.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Так что же отмечают 24 августа на украинских территориях? Независимость государства определяется не очередным рекордно огроменным размером государственного флага, не количеством исполнителей гимна в вышиванках…

Настоящая независимость державы определяется количеством самолетов, кораблей, локомотивов и автомобилей собственного производства, размером международного транзита через территорию страны, школами и вузами, воспитывающими и обучающими граждан державы своей, заводами и фабриками, на которых трудятся эти граждане, которые за рубеж выезжают исключительно на прогулки и отдых… на заработанные честным трудом, а не «намученные» или в конвертах полученные…

Вопрос — так что празднуют украинцы 24 августа? На мой скромный взгляд, на Украине в этот день с помпой отмечают обмен того, что перечислено выше, на то, что имеем сейчас:

государство — без суверенитета;

территории — получены либо подарены Российской империей и Союзом ССР;

гимн — польский; флаг — австрийский;

история — американцами выдуманная; власть — неприкрытые коллаборационисты Запада.

Из собственного только гидность с русофобией да зависть и ненависть», — отметил Алексей Калиниченко.

Журналист Дмитрий Василец убежден, что страна, наоборот, утратила свой суверенитет:

«Результаты 30 лет нашей «независимости» прямо говорят о нашей исключительной зависимости и приватизации нашего суверенитета. Празднование «30 лет независимости» является не чем иным, как «убаюкиванием в наркотическом угаре» украинского народа с целью продолжения ограбления нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Украина отмечает День независимости от здравого смысла, отмечал «ВКонтакте» Владимир Рогов.

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