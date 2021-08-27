Казань, 27 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 27 августа лабораторно подтверждены 25 267 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 50 человек, накануне — 49, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 209 ковид-пациентов, скончались 672 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 42 человека, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 26 августа иммунизацию антиковидными препаратами прошли 977 393 человека.

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