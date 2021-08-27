Челябинск, 27 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили за сутки ещё 378 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 84 948 случаев заражения. Выздоровели 73 569 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 7417 человек. А скончались от этой болезни ещё 23 госпитализированных.