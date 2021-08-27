Ханты-Мансийск, 27 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (30 случаев), сообщает 27 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 156 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 27 августа в Югре зарегистрировано 69 948 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 66 226 человек, 1052 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).