Чебоксары, , 11:25 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности министр промышленности и энергетики Евгений Герасимов. Соответствующий указ подписал сегодня, 27 августа, глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

45-летний Евгений Герасимов, который является полуфиналистом конкурса «Лидеры России 2020», продержался на посту главы минпромэнерго Чувашии чуть менее года. Напомним, он возглавил министерство в сентябре 2020 года.

Из указа следует, что увольнение происходит «по инициативе работника».

Также Олег Николаев подписал распоряжение, согласно которому с 30 августа временно исполнять обязанности министра промышленности и энергетики будет замминистра Александр Кондратьев.

Напомним, что в феврале 2020 года в Чувашии было реанимировано министерство промышленности и энергетики, которое было ликвидировано в сентябре 2010 года. Ему переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли, а также функции в сфере энергетики, ранее возложенные на министерство строительства, архитектуры и ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Чувашии освобождён от должности руководителя регионального Фонда развития промышленности Александр Спиридонов, который проработал на данной должности менее года.