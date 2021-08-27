Тбилиси, 27 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Правительство Грузии приняло программу по развитию сельского хозяйства, которая предполагает, что до 2030 года в отрасль будет вложено 7 млрд лари ($2,3 млрд). Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили журналистам.

Gov.ge Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

«Мы планируем создать 100 тыс. новых рабочих мест и более 1 тыс. новых предприятий», — отметил премьер-министр.

Он сообщил, что программой предусмотрено, что сельскохозяйственная техника станет более доступной для фермеров. На это планируется выделить 1,7 млрд лари (около $545 млн), в том числе 50 млн лари (около $16 млн) в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Грузии в последнее время принимает программы поддержки сельского хозяйства. Это началось после того, как из-за пандемии в 2020 году почти полностью остановился туристический сектор.