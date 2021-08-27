Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Семь сотрудников полиции Капитолия подали в суд на бывшего президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне, которые произошли 6 января. Об этом 26 августа сообщило агентство Reuters, передает ИА «Красная Весна».

Перед началом штурма Капитолия в США (сс) Tyler Merbler

По данным источника, правоохранители назвали штурм Капитолия кульминацией риторики сторонников Трампа по поводу фальсификаций на выборах президента США в ноябре минувшего года.

Также в исках полицейских утверждается, что бывший американский лидер понимал, что ситуация может привести к насилию, однако потворствовал этому, надеясь, что в результате беспорядков Конгресс США не утвердит итоги голосования.

Кроме того, истцы заявляют, что Трамп находился в сговоре с ультраправыми организациями Proud Boys («Гордые парни») и Oath Keepers («Хранители клятвы»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док посетит США в период с 29 августа по 1 сентября.